Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı Kg 10,50 15,00 Yaş kayısı Kg 11,07 11,07 Dut kurusu Kg 20,00 20,00



Kaynak: AA