Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg20,0020,00
Kuru kayısı Kg10,5015,00
Yaş kayısı Kg11,0711,07
Dut kurusu Kg20,0020,00

Kaynak: AA
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