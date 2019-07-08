Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 14,24 15,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,96 6,96 Yaş kayısı Kg 10,94 14,63

Kaynak: AA