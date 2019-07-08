Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|14,24
|15,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,96
|6,96
|Yaş kayısı
|Kg
|10,94
|14,63
Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri