Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg14,2415,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,966,96
Yaş kayısı Kg10,9414,63

Kaynak: AA
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