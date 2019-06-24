Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 14,00 18,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,50 4,50 Kuru kayısı Kg 9,00 18,00 Kesilmiş kuru kayısı Kg 13,20 13,20

Kaynak: AA