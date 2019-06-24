Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg14,0018,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,504,50
Kuru kayısı Kg9,0018,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg13,2013,20

Kaynak: AA
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