Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,50-20,68 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,50-20,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg8,5020,68
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg14,4014,40
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,0010,00

Kaynak: AA
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