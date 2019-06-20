Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,50-20,68 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,50-20,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|8,50
|20,68
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
|Kg
|14,40
|14,40
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|10,00
|10,00
Kaynak: AA
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