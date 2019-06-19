Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg15,9015,90
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg10,8010,80
Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg10,3510,35

Kaynak: AA
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