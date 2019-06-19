Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 15,90 15,90 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 10,80 10,80 Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg 10,35 10,35



Kaynak: AA