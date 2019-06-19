Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|15,90
|15,90
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|10,80
|10,80
|Şekerpare kayısı (8 nolu)
|Kg
|10,35
|10,35
Kaynak: AA
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