Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg9,009,00
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg4,004,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,0012,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et