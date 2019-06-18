Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 9,00 9,00 Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg 4,00 4,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,00 12,00

Kaynak: AA