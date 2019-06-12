Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,1013,10
Gün kurusu kayısı Kg8,5015,53
Küçükbaş kemikli et Kg42,4242,42
Büyükbaş kemikli et Kg29,0030,73

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et