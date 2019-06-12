Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|13,10
|13,10
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|8,50
|15,53
|Küçükbaş kemikli et
|Kg
|42,42
|42,42
|Büyükbaş kemikli et
|Kg
|29,00
|30,73
Kaynak: AA
Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım