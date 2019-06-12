Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 13,10 13,10 Gün kurusu kayısı Kg 8,50 15,53 Küçükbaş kemikli et Kg 42,42 42,42 Büyükbaş kemikli et Kg 29,00 30,73



Kaynak: AA