Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı

 Kg12,0012,00
Gün kurusu kayısı Kg10,2018,50
Kuru kayısı Kg11,3414,08
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,943,94
Dut kurusu Kg14,0014,00

Kaynak: AA
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