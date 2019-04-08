Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|10,20
|18,50
|Kuru kayısı
|Kg
|11,34
|14,08
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,94
|3,94
|Dut kurusu
|Kg
|14,00
|14,00
Kaynak: AA