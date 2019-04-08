Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik gün kurusu kayısı Kg 12,00 12,00 Gün kurusu kayısı Kg 10,20 18,50 Kuru kayısı Kg 11,34 14,08 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,94 3,94 Dut kurusu Kg 14,00 14,00

Kaynak: AA