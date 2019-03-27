Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0025,00
Gün kurusu kayısı Kg17,0117,01
Kuru kayısı Kg13,1013,89
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,0021,00
Jumbo kayısı Kg21,5521,55

Kaynak: AA
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