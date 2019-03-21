Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg26,8026,80
Organik gün kurusu kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg14,5014,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg17,8217,82
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24

Kaynak: AA
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