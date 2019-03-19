Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg11,0020,00
Jumbo kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg10,5018,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg9,0015,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,216,40

Kaynak: AA
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