Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|11,00
|20,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,50
|18,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|9,00
|15,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,21
|6,40
Kaynak: AA