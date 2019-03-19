Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 11,00 20,00 Jumbo kayısı Kg 18,00 18,00 Kuru kayısı Kg 10,50 18,00 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 9,00 15,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,21 6,40

Kaynak: AA