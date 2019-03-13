Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0025,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,9810,90
Gün kurusu kayısı Kg14,2514,25
Kuru kayısı Kg13,8915,46
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg9,949,94

Kaynak: AA
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