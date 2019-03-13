Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 25,00 25,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,98 10,90 Gün kurusu kayısı Kg 14,25 14,25 Kuru kayısı Kg 13,89 15,46 Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 9,94 9,94

Kaynak: AA