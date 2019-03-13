Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,98
|10,90
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|14,25
|14,25
|Kuru kayısı
|Kg
|13,89
|15,46
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|9,94
|9,94
Kaynak: AA