Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg10,9419,86
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,994,99
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,8515,85
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,5910,59
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,529,52

Kaynak: AA
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