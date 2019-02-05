Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|10,94
|19,86
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,99
|4,99
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|15,85
|15,85
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,59
|10,59
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|9,52
|9,52
Kaynak: AA