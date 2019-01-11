Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg 12,84 12,84 Kuru kayısı Kg 9,80 12,80 Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,07 7,07 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 15,84 22,34 Organik kuru kayısı Kg 16,50 16,50

Kaynak: AA