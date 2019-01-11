Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|12,84
|12,84
|Kuru kayısı
|Kg
|9,80
|12,80
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|7,07
|7,07
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|15,84
|22,34
|Organik kuru kayısı
|Kg
|16,50
|16,50
Kaynak: AA