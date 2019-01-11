Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg12,8412,84
Kuru kayısı Kg9,8012,80
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,077,07
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,8422,34
Organik kuru kayısı Kg16,5016,50

Kaynak: AA
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