Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg7,5517,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,9815,32
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg15,3315,33
Kuru kayısı (paketli) Kg24,9724,97
2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg3,933,93

Kaynak: AA
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