Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|7,55
|17,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,98
|15,32
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
|Kg
|15,33
|15,33
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|24,97
|24,97
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,93
|3,93
Kaynak: AA