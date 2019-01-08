Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg14,4114,41
Gün kurusu kayısı Kg12,0017,50
Kuru kayısı Kg8,9115,75
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg18,1619,02
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg8,8211,00

Kaynak: AA
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