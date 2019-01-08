Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|14,41
|14,41
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|12,00
|17,50
|Kuru kayısı
|Kg
|8,91
|15,75
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
|Kg
|18,16
|19,02
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|8,82
|11,00
Kaynak: AA