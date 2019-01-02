Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg22,0022,50
Kuru kayısı Kg12,2914,29
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,24 5,24
Organik yarma kayısı Kg18,0018,00
Tatlı kayısı çekirdeği içi 2. kalite Kg5,505,50

Kaynak: AA
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