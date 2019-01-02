Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,00
|22,50
|Kuru kayısı
|Kg
|12,29
|14,29
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,24
|5,24
|Organik yarma kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Tatlı kayısı çekirdeği içi 2. kalite
|Kg
|5,50
|5,50
Kaynak: AA