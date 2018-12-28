Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 18,07 18,07 Kuru kayısı Kg 6,26 15,21 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,00 6,76 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 16,80 20,00 Gün kurusu kayısı Kg 18,00 18,00

Kaynak: AA