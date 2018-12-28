Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|18,07
|18,07
|Kuru kayısı
|Kg
|6,26
|15,21
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,00
|6,76
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|16,80
|20,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA