Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg18,0718,07
Kuru kayısı Kg6,2615,21
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,006,76
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg16,8020,00
Gün kurusu kayısı Kg18,0018,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et