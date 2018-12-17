Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,58
|12,98
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|13,10
|13,10
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|13,07
|13,07
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|11,00
|11,00
Kaynak: AA