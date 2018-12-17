Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg28,0028,00
Kuru kayısı Kg12,5812,98
Naturel kuru kayısı Kg13,1013,10
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg13,0713,07
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg11,0011,00

Kaynak: AA
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