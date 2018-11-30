Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 23,06 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 23,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,0623,06
Organik kuru kayısı Kg13,5013,50
Kuru kayısı Kg11,4913,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,004,00
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg15,4618,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,4810,48

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