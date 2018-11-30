Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 23,06 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 23,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,06
|23,06
|Organik kuru kayısı
|Kg
|13,50
|13,50
|Kuru kayısı
|Kg
|11,49
|13,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,00
|4,00
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
|Kg
|15,46
|18,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|10,48
|10,48