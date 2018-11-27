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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,90 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg14,9014,90
Organik kuru kayısı Kg14,3114,31
Gün kurusu kayısı Kg16,5016,50
Naturel kuru kayısı Kg18,5020,75
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg14,0423,58
Kesilmiş kuru kayısı Kg12,0012,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,5011,61

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