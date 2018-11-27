Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,90 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|14,90
|14,90
|Organik kuru kayısı
|Kg
|14,31
|14,31
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|16,50
|16,50
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|18,50
|20,75
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|14,04
|23,58
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|10,50
|11,61