Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg20,0020,00
Kuru kayısı Kg9,579,57
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,7210,91
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,0121,01
Endüstriyel kuru kayısı Kg9,459,45
Jumbo kayısı Kg22,0222,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,0012,00

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