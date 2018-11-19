Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
|Kg
|9,57
|9,57
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,72
|10,91
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|21,01
|21,01
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|9,45
|9,45
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,02
|22,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,00
|12,00