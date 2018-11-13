Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,0019,00
Kuru kayısı Kg8,9615,39
Kesmelik kuru kayısı Kg5,7510,53
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg12,5512,55
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,145,14
Gün kurusu kayısı (paketli) Kg26,7326,73
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,6611,34

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