Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuru kayısı
|Kg
|8,96
|15,39
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|5,75
|10,53
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
|Kg
|12,55
|12,55
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,14
|5,14
|Gün kurusu kayısı (paketli)
|Kg
|26,73
|26,73
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|10,66
|11,34