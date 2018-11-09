Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg21,0021,00
Kuru kayısı Kg17,6418,09
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,864,86
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,0117,01
Jumbo kayısı Kg21,8723,36
Jumbo naturel kuru kayısı Kg20,5020,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,209,40

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