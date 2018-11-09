Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,64
|18,09
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,86
|4,86
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|17,01
|17,01
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,87
|23,36
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|20,50
|20,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|8,20
|9,40