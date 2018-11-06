Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,52 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,52 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,5223,52
Kuru kayısı Kg13,8216,80
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,003,50
Organik yarma kayısı Kg18,0018,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,0021,00
İslimli kuru kayısı Kg15,0015,00
Kuru üzüm siyah Kg12,6721,67

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