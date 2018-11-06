Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,52 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,52
|23,52
|Kuru kayısı
|Kg
|13,82
|16,80
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,00
|3,50
|Organik yarma kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|21,00
|21,00
|İslimli kuru kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Kuru üzüm siyah
|Kg
|12,67
|21,67