Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,22 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|20,22
|20,22
|Kuru kayısı
|Kg
|14,06
|17,87
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|16,11
|16,11
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,25
|4,60
|Jumbo kayısı
|Kg
|19,05
|19,05
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|7,65
|7,65