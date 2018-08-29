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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,22 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Gün kurusu kayısı Kg 20,22 20,22
Kuru kayısı Kg 14,06 17,87
Naturel kuru kayısı Kg 16,11 16,11
Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,25 4,60
Jumbo kayısı Kg 19,05 19,05
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 7,65 7,65

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