Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11-13,38 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11-13,38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Gün kurusu kayısı Kg 11,00 13,38
Kuru kayısı Kg 11,16 11,16
Organik kuru kayısı Kg 14,00 14,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,59 7,03
Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,96 12,31
Jumbo kayısı Kg 23,44 23,44
Yaş kayısı Kg 4,20 4,20
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 7,80 7,80

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