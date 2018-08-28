Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11-13,38 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 11-13,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|11,00
|13,38
|Kuru kayısı
|Kg
|11,16
|11,16
|Organik kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,59
|7,03
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,96
|12,31
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,44
|23,44
|Yaş kayısı
|Kg
|4,20
|4,20
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|7,80
| 7,80