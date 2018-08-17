Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 18,25 18,25
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 12,25 12,25
Kuru kayısı Kg 6,00 15,58
Gün kurusu kayısı Kg 12,00 18,13
Kesmelik kuru kayısı Kg 5,00 5,00

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