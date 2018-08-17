Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|18,25
|18,25
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|12,25
|12,25
|Kuru kayısı
|Kg
|6,00
|15,58
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|12,00
|18,13
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|5,00
| 5,00