Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 21,97 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 21,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|21,97
|21,97
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|12,00
|19,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,39
|4,39
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,00
| 21,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|9,00
|9,00