Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-12,53 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10-12,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|12,53
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|16,00
|16,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|7,00
|7,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,28
|8,59
|Jumbo kayısı
|Kg
|17,10
|21,50
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|17,50
|22,00
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|8,15
|9,12