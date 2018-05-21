Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 25,00 25,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,05 6,91
Kuru kayısı Kg 10,00 10,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,64 8,64
Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 25,00 25,00
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 16,00 16,00

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