Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,05
|6,91
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|10,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|8,64
|8,64
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|16,00
| 16,00