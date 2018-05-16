Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,45
|8,45
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|8,75
|8,75
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|4,50
|4,50
|Jumbo kayısı
|Kg
|19,22
|19,22
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|10,00
| 10,00