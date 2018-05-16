Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 25,00 25,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,45 8,45
Gün kurusu kayısı Kg 8,75 8,75
Kesmelik kuru kayısı Kg 4,50 4,50
Jumbo kayısı Kg 19,22 19,22
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 10,00 10,00

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