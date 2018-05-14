Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,00
|3,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,00
|18,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|6,70
|6,70
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|8,26
| 8,26