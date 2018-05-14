Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 21,00 21,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,00 3,00
Kuru kayısı Kg 13,00 18,00
Organik kuru kayısı Kg 6,70 6,70
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 23,00 23,00
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 8,26 8,26

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