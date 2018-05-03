Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 16,50 16,50
Jumbo kayısı Kg 19,00 19,00
Kuru kayısı Kg 15,58 15,58
Naturel kuru kayısı Kg 12,80 12,80
Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,75 5,75
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 7,47 7,47

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