Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|16,50
|16,50
|Jumbo kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuru kayısı
|Kg
|15,58
|15,58
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|12,80
|12,80
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,75
|5,75
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|7,47
|7,47