Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,46-16,42 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,46-16,42 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 14,46 16,42
Gün kurusu kayısı Kg 8,50 8,50
Naturel kuru kayısı (kesme) Kg 9,71 9,71
Organik kuru kayısı Kg 13,43 13,43
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 8,70 8,70

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et