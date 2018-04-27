Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,46-16,42 lira arasında satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,46-16,42 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|14,46
|16,42
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|8,50
|8,50
|Naturel kuru kayısı (kesme)
|Kg
|9,71
|9,71
|Organik kuru kayısı
|Kg
|13,43
|13,43
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|8,70
| 8,70