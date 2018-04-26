Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10,76-11,50 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10,76-11,50 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru kayısı Kg 10,76 11,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,78 5,78
Naturel kuru kayısı (kesme) Kg 5,50 5,50
Endüstriyel kırıntı kuru kayısı Kg 2,19 2,19
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 8,26 8,26

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