Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10,76-11,50 lira arasında satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 10,76-11,50 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru kayısı
|Kg
|10,76
|11,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,78
|5,78
|Naturel kuru kayısı (kesme)
|Kg
|5,50
|5,50
|Endüstriyel kırıntı kuru kayısı
|Kg
|2,19
|2,19
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|8,26
|8,26