Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında Jumbo kayısının kilogramı 20,00-21,00 lira arasında satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında Jumbo kayısının kilogramı 20,00-21,00 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kilogram
|10,60
|10,60
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kilogram
|17,50
|17,64
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kilogram
|13,01
|13,01
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kilogram
|5,51
|8,26
|Kuru kayısı
|Kilogram
|7,23
|7,23
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kilogram
|10,00
|10,00
|Organik kuru kayısı
|Kilogram
|8,73
|8,73
|Jumbo kayısı
|Kilogram
|20,00
| 21,00