Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında Jumbo kayısının kilogramı 20,00-21,00 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında Jumbo kayısının kilogramı 20,00-21,00 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kilogram 10,60 10,60
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kilogram 17,50 17,64
Kesilmiş kuru kayısı Kilogram 13,01 13,01
Endüstriyel kuru kayısı Kilogram 5,51 8,26
Kuru kayısı Kilogram 7,23 7,23
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kilogram 10,00 10,00
Organik kuru kayısı Kilogram 8,73 8,73
Jumbo kayısı Kilogram 20,00 21,00

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