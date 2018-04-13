Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|15,94
|15,94
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|12,60
|12,60
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|7,47
|9,83
|Kuru kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|17,86
|17,86
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|22,00
| 22,38