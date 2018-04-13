Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 15,00 15,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 15,94 15,94
Kesilmiş kuru kayısı Kg 12,60 12,60
Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,47 9,83
Kuru kayısı Kg 16,00 16,00
Jumbo kayısı Kg 17,86 17,86
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 22,00 22,38

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