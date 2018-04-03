Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,11 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|14,11
|14,11
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|15,00
|15,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,52
|7,94
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,67
|12,78
|Kuru kayısı
|Kg
|11,00
|13,94
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,00
| 15,00