Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,11 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 14,11 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 14,11 14,11
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 15,00 15,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,52 7,94
Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,67 12,78
Kuru kayısı Kg 11,00 13,94
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,00 15,00

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