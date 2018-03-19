Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 8,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 8,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 8,00 8,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 16,00 17,63
Gün kursu kayısı Kg 8,25 8,25
Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,92 4,92
Naturel kuru kayısı Kg 17,00 17,00
Organik yarma kayısı Kg 16,00 16,00
Jumbo kayısı kg 20,00 20,00
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 21,13 21,13
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 6,90 8,00

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