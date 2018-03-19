Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 8,00 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 8,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|8,00
|8,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|16,00
|17,63
|Gün kursu kayısı
|Kg
|8,25
|8,25
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,92
|4,92
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|17,00
|17,00
|Organik yarma kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
|Jumbo kayısı
|kg
|20,00
|20,00
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|21,13
|21,13
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|6,90
| 8,00