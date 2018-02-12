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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)


Gün kurusu kayısı Kg 14,00 14,00
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 13,00 13,00
Kuru kayısı Kg 6,29 12,00
Naturel kuru kayısı Kg 16,00 16,00
Organik yarma kayısı Kg 16,00 16,00
Jumbo kayısı Kg 19,00 19,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 5,00 5,00

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