Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
|Kg
|6,29
|12,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
|Organik yarma kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|5,00
|5,00