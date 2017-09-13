Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 5,70-16 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 5,70-16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg12,0012,00
Kuru kayısı Kg5,7016,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg7,897,89
2 Nolu organik kuru kayısı Kg11,9211,92
Jumbo kayısı Kg12,0015,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 6,246,74