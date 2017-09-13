Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 5,70-16 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 5,70-16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|12,00
|12,00
|Kuru kayısı
|Kg
|5,70
|16,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|7,89
|7,89
|2 Nolu organik kuru kayısı
|Kg
|11,92
|11,92
|Jumbo kayısı
|Kg
|12,00
|15,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|6,24
|6,74