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Malatya Ticaret Borsası

AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,41 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg77,78101,41
Organik kuru kayısıKg84,0084,00
Dut kurusuKg6,006,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler

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