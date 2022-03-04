Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 83,17 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 83,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|83,17
|83,17
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|50,00
|50,00
|Dut kurusu
|Kg
|40,00
|40,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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