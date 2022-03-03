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Malatya Ticaret Borsası

AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 142,68 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 142,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg142,68

142,68

Kuru kayısıKg84,31

84,31

Gün kurusu kayısıKg79,54

79,54

Gün kurusu çekirdek içi Kg66,72

66,72

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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