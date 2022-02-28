Malatya Ticaret Borsası
AA, Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 100 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|100,00
|100,00
|Kuru kayısı
|Kg
|70,00
|90,00
|Gün kurusu
|Kg
|75,00
|75,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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