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Malatya Ticaret Borsası

AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 102,01 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 102,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg101,00102,01
Kurusu kayısıKg79,0585,50
Organik kuru kayısıKg60,0060,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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