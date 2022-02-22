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Malatya Ticaret Borsası

AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 87,74 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 87,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg87,7487,74
Badem içiKg74,5074,50

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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