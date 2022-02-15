Malatya Ticaret Borsası
AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 111 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|111,00
|111,00
|Kurusu kayısı
|Kg
|40,00
|92,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|77,00
|77,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Dut kurusu
|Kg
|12,36
|33,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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