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Malatya Ticaret Borsası

AA, Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 87,35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 87,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg55,8687,35
Badem içiKg84,4684,46

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler

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